El mes de gener està sent entretingut al Costa Brava, amb diversos moviments durant el mercat de fitxatges d’hivern. Arran del creixement l’Àlex Calatrava amb el conjunt blaugrana a la Primera RFEF, el club està a punt de tancar un acord amb l’Atlètic de Madrid pel traspàs del migcampista. Aquesta operació deixaria un bon pessic al Costa Brava, que ingressaria una mica menys de mig milió d’euros. Cala, que va ser l’encarregat d’obrir la llauna dimarts passat contra el Barça B (2-2), va arribar al Costa Brava l’estiu passat procedent del Sants. El jove migcampista, de 21 anys, ha disputat un total de 18 partits (9 com a titular). Ara fitxarà per l’Atlètic per jugar amb el filial.

D’altra banda, el club va anunciar ahir que la sortida de Borja Llarena. El mitjapunta canari estava cedit des de principi de temporada pel Tenerife i després de rescindir amb els blaugranes torna al seu club d’origen. A causa d’una lesió, Llarena no ha tingut continuïtat a Palamós per la competència que hi ha a la plantilla i només ha disputat 3 partits, tots com a suplent. Mentrestant, el club esgota els últims dies d’una finestra hivernal en què hi podria haver més sortides i també arribades. El Costa Brava no descarta incorporar algun altre jugador, valorant l’arribada d’un futbolista jove tot intentant confeccionar una plantilla de garanties per aconseguir la salvació.