Gerard Valentín canvia el Lugo per l’Osca. El lateral d’Avinyonet de Puigventós, de 28 anys, es va convertir en el cinquè fitxatge d’aquest mercat d’hivern del conjunt aragonès, que paga a la vora de mig milió d’euros al Lugo pel traspàs del jugador. Valentín signa pel que queda de temporada i quatre més, fins al 2026. El gironí acabava contracte el 30 de juny però el Lugo s’ha estimat més traspassar-lo ara i ingressar uns diners que no pas que se n’anés lliure. El Girona s’hi havia interessat per incorporar-lo amb vistes a la temporada entrant.