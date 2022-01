El Massi-Tactic UCI Women's Team, de Torroella de Montgrí (Girona), iniciarà la quarta temporada a l'elit mundial del ciclisme femení de carretera amb un equip de 13 ciclistes que barreja joves corredores de casa amb internacionals i amb l'objectiu per aquest 2022 de fer un pas endavant. La vallesana Sara Méndez -últim fitxatge de l'equip-, la tarragonina Mireia Benito, l'empordanesa Mireia Trias i l'osonenca Martina Moreno són quatre de les corredores catalanes amb més projecció i correran al costat de la gaditana i experimentada Belén López i de vuit ciclistes estrangeres: l'alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo, la sueca Nathalie Eklund, la portuguesa Sofia Gomes, l'equatoriana Miryam Nuñez, la mexicana Andrea Ramírez, l'eslovena Spela Kern i l'holandesa Maaike Coljé. L'equip, de categoria professional, continua sent l'únic català femení que competeix a l'elit mundial i ha fet set fitxatges i ha renovat sis corredores.

El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter continua dirigit per Manel Gonzalo i Àngel González i iniciarà la temporada com a equip continental el 6 de febrer a València (Volta a la Comunitat Valenciana). Aquesta setmana està duent a terme la pretemporada a l'Hotel Terraverda – Golf Empordà, de Gualta, escenari avui també de la presentació del Massi-Tactic 2022 amb la presència de Miquel Noguer (president de la Diputació de Girona), Anna Caula (Secretària General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya), Jordi Colomí (alcalde de Torroella de Montgrí), Anna Julià (representant Territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona) i Genís Pigem (regidor d'Esports de Torroella), entre altres.

L'objectiu del club és que el projecte continuï creixent. La temporada 2022 s'allargarà vuit mesos, fins al setembre, i competiran en una trentena de curses nacionals i internacionals, algunes de les quals de l'UCI WorldTour, el primer nivell, per Itàlia, Bèlgica, França, Suïssa, la República Txeca, Països Baixos i per tot l'Estat espanyol. L'Strade Bianche, Tour des Flandes, Itzula, Durango-Durango, Tour de France, La Vuelta a Madrid i la Vuelta a Burgos són algunes de les proves World Tour on participaran, a més de prendre part en carreres del Calendari UCI Femení, el següent esglaó, i curses internacionals i de la Copa d'Espanya i la Copa Catalana.

El pressupost del club és de 130.000 €, lluny dels equips World Tour. Sergi Güell, president del CC Baix Ter, explica que «estem treballant molt fort perquè les corredores es puguin dedicar exclusivament al ciclisme en un futur, però l'objectiu d'aquest any és fer un altre pas endavant i de creixement aprofitant que tenim un equip internacional consolidat. Volem disputar, de tu a tu, les curses de màxim nivell i contra les millors corredores del món. Som el millor equip d'Espanya darrere del Movistar, que té una estructura molt potent, i ens volem refermar com un dels millors equips europeus que no són de categoria World Tour». Pel que fa a la presència de quatre catalanes a l'equip, Güell recalca que «tenim les ciclistes catalanes amb més projecció internacional i estem treballant molt fort amb el planter, el Catema.cat, perquè a curt i a mitjà termini augmenti el teixit de ciclistes del país i de nivell UCI al nostre equip».

La temporada passada, com a equip de categoria UCI Continental, van participar en proves de la màxima divisió, World Tour, on va donar la cara contra els millors equips del món, van sumar podis en curses internacionals per Europa i es van proclamar campiones per equips i en individuals de la Copa d'Espanya i de la Copa Catalana. Àngel González, el team manager, subratlla que «som un equip rejovenit, però la majoria dels fitxatges tenen experiència en l'escamot de curses a Europa i han vingut per destacar. Som un equip petit, però volem continuar creixent i crec que podem guanyar alguna cursa UCI 1.2 i 1.1 i revalidar la Copa d'Espanya». González també destaca que tot i tenir un equip molt internacional «continuem promocionant les ciclistes catalanes; la Mireia Benito, la Mireia Trias, la Martina Moreno i la Sara Méndez tenen molt potencial i crec que poden aspirar a estar més amunt de la classificació».

La ciclista Martina Moreno, en nom de la plantilla, ha agraït la tasca de l'staff tècnic i del club i ha explicat que «tenim un equip molt potent i lluitador, amb corredores amb experiència que segur que aportaran molt i d'altres més joves però amb molta força i ganes de treballar de valent». La vigatana subratlla que «aquests anys ens hem anat fent lloc a l'escamot internacional; ara ens toca continuar creixent com equip i segur que els resultats arribaran». Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, ha felicitat l'equip pels èxits de la temporada anterior i ha assenyalat que és un orgull que les comarques gironines comptin amb «el millor equip ciclista català i que valora l'esforç, la superació i fomenta l'esport femení. El Massi-Tactic porta el nom de Girona arreu d'Europa; un paradís ciclista com el nostre ha de comptar també amb un equip que competeixi al màxim nivell internacional».

La Secretària General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula, considera que «no és fàcil mantenir-se a la màxima categoria del ciclisme en ruta a escala mundial. La bona feina del CC Baix Ter amb el planter ha fet que hagin sorgit figures que ara donen molta guerra al primer equip i que són exemple per les més petites. L'aposta del Govern per fer que aquesta sigui la legislatura de l'esport femení es tradueix en apostes com aquesta; sou un club que porta el ciclisme a dins, s'ho creu i té un ferm compromís en la promoció de l'esport femení». Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, considera que pel municipi «és important passejar el nom de Torroella i l'Estartit en proves internacionals. El club és un exemple per les futures ciclistes per promocionar aquest esport. Estem molt orgullosos del CC Baix Ter, ja que demostra que, fent les coses bé, els somnis de competir a l'alt nivell es fan realitat amb un plantejament molt seriós, curós i econòmicament sostenible».