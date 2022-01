El Ministeri de Justícia ha sol·licitat de l'Audiència Nacional que no es reconegui a l'expresident del Barça Sandro Rosell un rescabalament de danys i perjudicis en concepte d'indemnització més enllà dels 27 euros fixats per cada dia que va ser a la presó. Els advocats de Rosell han criticat la decisió de Justícia, que han qualificat de «controvertit escrit mancat de tota lògica jurídica». L'expresident del Barça va estar privat de llibertat 645 dies (uns 22 mesos), de manera que la indemnització màxima que sol·licita el ministeri encapçalat per Pilar Llop és de 17.415 euros. Rosell va ser posat en llibertat després d'un judici a l'Audiència Nacional en què va ser declarat innocent de tots els càrrecs que se li imputaven.

Crítiques al raonament de Justícia Els lletrats de Rosell critiquen que és el primer pronunciament del Ministeri de Justícia després de més de 18 mesos i el seu text. «Sorprenentment, davant les resolucions de contractes vigents que es van produir amb causa específica en l'empresonament de Sandro Rosell, que es va prolongar durant dos anys, i els abundants danys econòmics que aquestes resolucions van comportar, el Ministeri de Justícia considera que aquests danys no s'haurien produït si Sandro Rosell hagués reclamat el compliment dels contractes que el vinculaven per la via judicial, com si la privació de llibertat d'una de les parts contractants no constituís causa justa de resolució contractual». «L'equip jurídic de Sandro Rosell –segueix la nota– manté la seva confiança que l'Audiència Nacional, lluny de raonaments sense cap base legal, repari l'enorme perjudici inferit per la magistrada instructora Carmen Lamela en el procediment penal. D'altra banda, fonts pròximes al senyor Rosell reiteren la seva ferma voluntat d'impedir per tots els mitjans legals al seu abast que els contribuents acabin pagant la injustícia que es va cometre, ja que, segons el seu parer, només és imputable a la magistrada i/o a l'entorn en què es va protegir». Al Tribunal Europeu de Drets Humans I el comunicat acaba: «En aquest sentit, Sandro Rosell, que ha vist recentment inadmès a tràmit el seu recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional en relació amb la querella que va interposar davant la referida magistrada, no ha tardat a elevar la qüestió al Tribunal Europeu de Drets Humans».