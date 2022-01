Malgrat que durant tota la setmana no s'han pogut entrenar, Laia Palau i Julia Reisingerova estaran disponibles per jugar demà contra el Kursk en el vital duel d'Eurolliga a Fontajau. Les dues jugadores, absents a Bembibre per Covid, han donat negatiu a les proves i podran jugar. Això sí, no s'han entrenat durant tota la setmana i físicament no estaran al seu màxim nivell. A més a més, l'Uni tampoc podrà comptar amb Edelbrink encara lesionada, ni amb Onyenwere, que no està inscrita. Per la seva banda, Alfred Julbe, també positiu de Covid, no està clar que pugui asseure's a la banqueta perquè està pendent de les proves. La segona entrenadora, Laura Antoja, qualifica de "repte" superar el Kursk demà. "Haurem de fer un partit perfecte i fer un pas més. Si no, no tindrem opcions", ha dit. Antoja demana el suport de l'afició en un partit "on anem amb mínims però amb moltes ganes" i volem fer una cosa "èpica" amb "la nostra gent".