«L’handbol és un esport on és molt difícil repetir èxits. Nosaltres en quatre anys hem aconseguit dos ors als Europeus i un bronze al Mundial. La satisfacció és més gran perquè la continuïtat és el que dona èxit al projecte i això demostra la dificultat de lluitar sempre per les medalles», així s’expressava Jordi Ribera en una entrevista a aquest diari el març de l’any passat. Ho feia mesos abans d’afegir una medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio al seu palmarès. Avui, Ribera té l’oportunitat d’assegurar-se una altra medalla si és capaç de superar Dinamarca a les semifinals de l’Europeu aquest tarda (18:00, Teledeporte). Sens dubte, un èxit més, passi el que passi avui, per al combinat de Ribera que en aquest torneig d’Eslovàquia i Hongria ha començat un procés de rejoveniment del bloc.

No serà fàcil ni de bon tros superar avui Dinamarca. Els danesos són l’autèntica bèstia negra de la selecció, a qui ja van barrar el pas de la final dels Jocs de Tòquio (23-27) i també a les del Mundial d’Egipte de l’any passat (33-34). «Sembla que a Dinamarca li agrada jugar amb Espanya, però penso que tots els partits són diferents i és clar que tant a Tòquio com en el Mundial els partits van ser molt disputats», assegurava ahir Ribera, que subratlla que calrdà estar «molt bé en totes les línies». Tot i la derrota contra Noruega i algun dubte contra Rússia i Polònia, l’actual doble campiona d’Europa ha tornat a demostrar el seu caràcter competitiu per a estar una vegada més amb els millors en la baralla per les medalles. Els dos dies sense partit també hauran servit per a recarregar piles i posar de nou a punt a Joan Cañellas i Ian Tarrafeta, que van haver de parar pel coronavirus, i per a esgotar les opcions sobre Antonio García a la recerca d’una històrica quarta final consecutiva, quelcom inèdit en la història dels Europeus. Dinamarca es va permetre el luxe de reservar en l’últim partit contra França en què no s’hi jugava res, segurament, els seus dos millors jugadors, Mikkel Hansen i Mathias Gidsel.