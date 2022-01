Adama Traoré ja és a Barcelona i el seu fitxatge és qüestió d’hores. L’extrem de l’Hospitalet de Llobregat va aterrar ahir a la ciutat comtal per ser sotmès a la revisió mèdica prèvia a l’anunci de la seva incorporació. Traoré, de 26 anys, arribarà en qualitat de cedit per part del Wolverhampton Wanderers i sense opció de compra obligatòria. A partir del 30 de juny, els clubs podrien entendre’s i estudiar un intercanvi amb Trincao que juga a préstec al Wolverhampton per part del Barça. Aquesta operació farà que el club blaugrana no s’hipotequi el límit salarial i pugui fer algun moviment més abans de dilluns a mitjanit. En aquest sentit, a l’espera de veure què passa amb Ousmane Dembélé, els esforços de la direcció esportiva blaugrana estan focalitzats en trobar un davanter centre. L’opció d’Álvaro Morata sembla que es refreda i ara és Pierre-Emerick Aubameyang, davanter de l’Arsenal, de 32 anys.