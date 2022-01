La selecció espanyola d’handbol, que dirigeix el sarrianenc Jordi Ribera, va fer ahir història perquè es va convertir en la primera que disputarà quatre finals consecutives d’un Campionat d’Europa. En una semifinal vibrant, es va imposar a Dinamarca per 29 a 25. L’últim escull per penjar-se la medalla d’or serà Suècia, que anit va derrotar França (34-33). Amb aquest resultat, l’equip va aconseguir també una de les tres places en joc per a la propera cita continental. Hi aniran les tres seleccions que pugin al podi en aquesta edició del torneig i també Alemanya, el país amfitrió.

Li va costar a Espanya entrar en el partit i durant una bona estona va anar a remolc en el marcador, amb desavantatges de tres gols. S’hi va posar a temps tot eixugant les distàncies fins el 13-14 del descans. A partir del segon acte, els gols del vallesà Aleix Gómez i les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas van liderar la reacció dels de Ribera, que no només van capgirar l’escenari (17-16) sinó que van mantenir i eixamplar les diferències fins al final. Cañellas i Figueras es van encarregar d’aturar la possible reacció dels danesos, que ja no hi van ser a temps.