El Ministeri de Justícia del Govern espanyol ha sol·licitat a l’Audiència Nacional, segons els advocats de l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que limiti a 27 euros per dia empresonat la indemnització que podria rebre l’empresari. «En un controvertit escrit mancat de tota lògica jurídica, el Ministeri de Justícia ha sol·licitat a l’Audiència Nacional que no es reconegui Rosell un rescabalament en concepte d’indemnització per l’empresonament injust del qual va ser víctima més enllà de 27 euros per cada dia de privació de llibertat», van enviar els advocats de Rosell en un comunicat.

Rosell va interposar al 2020 una demanda de responsabilitat patrimonial en la qual reclamava 29.754.465,02 euros per haver estat dos anys a la presó preventiva baix acusacions de les quals va ser absolt en 2019. L’expresident blaugrana va ser detingut al 2017 per presumptament integrar una xarxa amb la qual suposadament es van blanquejar 20 milions arran de la venda dels drets d’imatge de la selecció brasilera. Però la Secció Primera de la Sala penal de l’Audiència Nacional li va absoldre a l’abril de 2019, igual que a la resta d’acusats, en considerar que les proves no eren concloents, per la qual cosa davant el dubte van fallar a favor dels processaments. Per a llavors, Rosell havia passat ja 22 mesos a la presó. om que es va passar 645 dies privat de llibertat, la indemnització que li tocaria segons el Miniestari seria de 17.415 euros.

La defensa de Rosell veu «sorprenent» que el Ministeri de Justícia refusi que les resolucions de contractes vigents de Sandro Rosell i la consegüent pèrdua econòmica siguin degudes amb causa específica al seu empresonament. «El Ministeri de Justícia considera que aquests danys no s’haurien produït si Rosell hagués reclamat el compliment dels contractes que el vinculaven per la via judicial, com si la privació de llibertat d’una de les parts contractants no constituís causa justa de resolució contractual», argumenten.

D’altra banda, fonts pròximes a l’expresident blaugrana reiteren la «ferma voluntat» d’aquest d’impedir per tots els mitjans legals al seu abast que els contribuents acabin pagant l’«atzagaiada que es va cometre» atès que, al seu judici, això és només imputable a la Lamela i/o a l’entorn en què es va resguardar. «En aquest sentit, Rosell, que ha vist recentment inadmès a tràmit el seu recurs d’empara davant el Constitucional en relació amb la querella que va interposar enfront de la referida magistrada, no ha trigat a elevar la qüestió al Tribunal Europeu de Drets Humans», resa el comunicat.