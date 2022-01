Rafa Nadal es va classificar per disputar la final de l’Open d’Austràlia per sisè cop a la seva carrera després de derrotar l’italià Matteo Berrettini per 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3 en un partit que va durar dues hores i 55 minuts. L’últim obstacle per aconseguir el seu 21è Grand Slam serà el rus Daniil Medvedev, demà a Melbourne.

El palamosí Adel Mechaal va aconseguir ahir al vespre a Karlsruhe la mínima per al Mundial de pista coberta en els 3.000 metres. Mechaal va signar un temps de 7:36.57, que bat la seva marca del 2018 i és el nou rècord català. Mechaal, que va ser segon a la prova alemanya, es garanteix, amb el resultat d’ahir, la presència al Mundial de pista coberta de Belgrad.