Natasha Howard va fer el que va voler. Es va enfilar fins els 26 punts, amb 8 rebots capturats per endolcir encara més els seus registres. La va patir l’Spar Girona, com els ha passat a d’altres equips de l’Eurolliga, quan li va tocar enfrontar-s’hi a Kursk. «Ens van passar per sobre», recorda Laura Antoja, assistent tècnica de l’Uni, quan rememora aquell 92-75 de fa pocs mesos. Això sí, hi afegeix un desig: «No tenim ganes que ens torni a passar». Fontajau rep aquesta tarda (17 hores) a un i altre equip, tots dos amb fermes opcions de classificar-se pels quarts de final. Tots dos, també, han hagut de sobreposar-se a un brot de coronavirus. Les russes el van patir a principis de mes i el duel, el que se celebrarà avui, quedava aplaçat. N’estan sortint ara les gironines, que no han pogut treballar amb normalitat i ja no es van poder veure les cares amb el Basket Landes el dimecres. Tot esperant que el tècnic, Alfred Julbe, es pugui asseure la banqueta un cop superat el virus, també hi seran Julia Reisingerova i Laia Palau, absents des de fa uns quants dies. A mig gas, però hi seran. Algun argument més per creure que guanyar, tot i que no serà gens fàcil, entra dins de les possibilitats.

Es parla de «partit molt difícil» i fins i tot de tot «un repte». «Creuem els dits, intentarem fer-ho el millor possible, a veure si tenim sort i opcions de victòria», afegeix Antoja, abans de rematar-ho: «Contra equiparros així, o fas una actuació perfecta o no hi ha cap mena d’opció de guanyar». Aquí espera que s’hi sumi el factor Fontajau. Tot esperant una gran entrada al pavelló, el club posava a disposició dels abonats dues entrades extra per convidar amics, familiars o a qui sigui. «Sembla un tòpic, però necessitem la nostra gent. Si s’ha d’aconseguir quelcom èpic, que sigui entre tots. És un partit molt difícil, encara que no hi renunciem».

Els noms propis

Tothom té coll avall, Antoja la primera, que el context no és l’ideal per rebre un dels transatlàntics del continent. «Les circumstàncies no ajuden, és cert, però estic segura que l’equip farà un pas endavant. Quan se’ns ha presentat un problema, hem treballat per solucionar-lo. És un repte, un partit molt difícil. I alhora una oportunitat de poder fer un pas endavant». Amb un balanç de 6 victòries i 5 derrotes, però un partit menys que la majoria dels seus rivals, l’Uni té a la seva mà la possibilitat de classificar-se pels quarts de final per segona temporada consecutiva. Encara ha d’enfrontar-se al Kursk, abans de jugar també amb Landes i Gdnya, els dos últims del grup. Però primer, pas a pas. Perquè les russes, també amb opcions i arguments per passar ronda, presentaran batalla.

Sense Frida Eldebrink, entrenant encara al marge del grup, ni tampoc una Michaela Onyenwere que no es vesteix de curt a l’Eurolliga, jugadores com Julia Reisingerova i Laia Palau estaran disponibles. Han donat negatiu en els últims tests, pel que han deixat enrere la malaltia. Ara bé, com recorda Antoja, «no han estat entrenant amb nosaltres aquests dies. És una alegria tenir-les i una sensació de confort, però no sabem com estaran. Ser-hi, i seran, tot i que el seu estat és una incògnita».

Amb Alfred Julbe passa tres quarts del mateix. «Espero que hi sigui, ell és el comandant de la nau i qui més experiència té per portar això». Si no, Antoja liderarà la banqueta. Al davant, un «molt bon equip» com ho és el Kursk, farcit de «talent anotador» i «bones peces». «Quan en pares una, te’n surt una altra», avisa. Per dins, destaquen Eva Lisec i Howard, una de les millors anotadores de la competició. Per fora, Arike Ogumbowale, una jugadora «molt agressiva». O qualsevol altra, perquè «totes tenen la canya a punt per anotar triples».