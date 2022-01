Desfeta a Fontajau d'un Spar Girona que ha anat de més a menys i que ha acabat perdent contra el Dynamo Kursk. Manté vives encara les opcions de classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga, però haurà de fer els deures contra el Gdynia i el Landes en els dos últims partits de la fase de grups.

L'Uni ha entrat en el partit a tota metxa. Les de Laura Antoja, que ha debutat com a primera entrenadora ocupant el lloc d'Alfred Julbe que ha cursat baixa a causa de la covid-19, han posat la cinquena marxa des del primer minut. El trident format per la recuperada Binta Drammeh, la incombustible Kennedy Burke i la gallega María Araújo, sumada a una gran defensa coral, han deixat a les russes amb 9 punts en el primer quart (21-9).

Laia Flores va sumant galons com a directora de l'orquestra gironina. La mataronina ha començat el segon quart repartint joc a tort i a dret. Labuckiene també ha assumit galons davant la mancança física de Julia Reisingerová, que amb prou feines ha tingut temps d'entrenar amb l'equip després de ser una víctima més de la covid-19. Per part de les russes, Howard (14 punts) i Prince (10) han sigut els puntals anotadors de l'equip entrenat per l'exjugador Vasily Karasev, que tot i rotar la banqueta no ha trobat solucions per frenar l'encert gironí (40-31 al descans).

L'Spar no ha començat bé el tercer quart. Pilotes perdudes, falta de concentració i l'activació d'Arike Ogunbowale han imposat un parcial de 8-0 que ha capgirat la dinàmica del partit (40-39) i ha obligat a Antoja a frenar la sagnia amb un temps mort. La classificació pels quarts de l'Eurolliga va cara d'aconseguir i les russes, conscients de la situació, no han posat les coses fàcils. Una imperial Natasha Howard (al tercer quart ja portava 27 punts) ha construït una fortalesa sota el cèrcol gironí que l'Spar no ha sabut frenar (52-54).

Emocions a flor de pell en el darrer quart. L'Spar ha jugat un xic desordenat i això ha donat marge a les russes per guanyar mobilitat, les decisions arbitrals han guanyat pes i han tallat més el joc. A tres minuts del final un 57-62 en el marcador. Un 2+1 d'Arike Ogunbowale (57-65) ha complicat encara més les coses. Però l'Spar no ha abaixat els braços i una pilota recuperada i una cistella de Drammeh han col·locat un 63-65 en el marcador. Natasha Howard ha tornat a fer una cistella fàcil sota el cèrcol i les russes han ampliat encara més la distància (63-69). L'Spar no s'ha aconseguit ordenar però un triple de Burke a menys de 10 segons pel final del partit ha donat un bri d'esperança als aficionats (66-69) per creure que un empat era possible a 7 segons pel final. Una dubtosa decisió arbitral ha facilitat la pilota al Kursk que en rebre la falta ha ampliat el marcador fins als irrecuperables 5 punts de distància (66-71). El públic ha agraït dempeus l'esforç a les jugadores que hauran de guanyar els dos propers partits per optar als quarts.