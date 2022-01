El Costa Brava ha vist frenada aquest migdia la dinàmica de sis partits sense perdre. El conjunt blaugrana ha encaixat una derrota per la mínima al complicat camp de l'Atlètic Balears (1-0). Els locals han obert la llauna amb un gol matiner de Manel Martínez (min. 15) i, tot i que ho han intentat fins al final, els d'Òscar Álvarez no han aconseguit sumar cap punt després que l'àrbitre hagi anul·lat un gol a Boris per un ajustat fora de joc poc abans del descans. A més a més, Antonio Romero ha vist vermella directa a l'últim minut.