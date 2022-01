Dos gols de Ferran Jutglà, que va baixar al filial del Barcelona per donar un cop de mà, en els darrers minuts a Palamós van privar el Costa Brava dels tres punts dimecres. Avui (12:00), l’equip, que suma sis jornades sense perdre, té l’oportunitat d’allargar-la si conquereix l’Estadi Balear de l’Atlètic Balears.

«El partit no va acabar com volíem. Quan passen aquestes coses el millor és jugar un partit com més aviat millor. Per sort, hem tingut prou dies per recuperar l’aspecte físic», va comentar l’entrenador del Costa Brava Óscar Álvarez. El tècnic no podrà comptar amb Calatrava que està pendent de ser traspassat a l’Atlètic de Madrid. El fitxatge de l’extrem barceloní es podria concretar demà abans que no es tenqui el mercat. Álex López i Guiu, lesionats, no hi seran, Varela, tampoc.

Davant hi haurà un rival que està en plena lluita per l’ascens . Ara mateix, els insulars ocupen posicions de promoció d’ascens amb 32 punts. No obstant això, arriben de perdre contra el Linares (2-0). «Tenen un estil semblant a l’Andorra, són molt forts a casa. Hem de sortit convençuts que tindrem les nostres oportunitats. Si volem guanyar haurem de minimitzar el potencial individual i col·lectiu que tenen. Aconseguir els tres punts seria un cop d’efecte a nivell de classificació», va dir.