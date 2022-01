El Peralada tindrà la possibilitat de trencar la ratxa de quatre jornades sense guanyar si avui (11:45) aconsegueix els tres punts en la seva visita al camp de la FE Grama. Poc a poc, els empordanesos recuperen efectius. No obstant això, Hèctor Simón no podrà comptar amb Ritxi, Dalmau, Joan Tomàs i el sancionat Currais, lesionats.

Un punt dels darrers quinze són els que acumula el Figueres en els darrers cinc partits. Avui (12:00) i, després de no jugar la setmana passada contra l’Olot, l’equip viatja lluny de Vilatenim per enfrontar-se al Castelldefels. Per enfrontar-se als barcelonins, Hurtado podrà comptar amb el nou fitxatge Domi Berlanga.