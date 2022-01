La sisena victòria seguida de l’Olot pot arribar avui (16:30) si l’equip entrenat per Albert Carbó és capaç de superar el Manresa al Municipal garrotxí en un duel on s’enfronten el líder contra el segon classificat. Per superar el de la comarca del Bages, que tenen un punt menys i un partit més que els olotins, Carbó recuperarà Blázquez i Enric Vallès per l’enfrontament; i podrà comptar amb la recent incorporació d’Aimar Moratalla.