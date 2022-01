L’Spar Girona va caure derrotat ahir en els darrers instants contra el Dynamo Kursk (66-71) en un partit on les gironines van anar de més a menys. Una imperial Natasha Howard i un mal parcial en el tercer quart (0-8) van impossibilitar la victòria de l’Spar. Les d’Alfred Julbe, que ahir va ser substituït per Laura Antoja en donar positiu per covid-19, estan obligades a guanyar els dos propers duels contra l’Arka Gdynia (dimecres a les 18h) i el partit pendent contra el Landes (23 febrer, 20:15h) per mantenir vives les opcions de passar a quarts de final de l’Eurolliga.

Les gironines van entrar molt bé en el partit amb un gran primer quart (21-9) en què el Dynamo no trobava opcions en atac mentre que el trident format per Burke, Drammeh i Araújo semblava no tenir aturador. Les russes, entrenades per l’exjugador Vasily Karasev, no aconseguien tenir atacs fluids tot i comptar amb grans figures com la nord-americana Arike Ogunbowale o l’eslovena Eva Lisec.

En el segon quart Laia Flores va anar sumant galons de directora d’orquestra, un paper que ahir va haver d’assumir més que mai, ja que Laia Palau es va passar la setmana fent quarantena per la covid-19, igual que Julia Reisingerova. L’Spar mantenia el joc fluid del primer quart, mentre que el Kursk li va traslladar la responsabilitat anotadora a Natasha Howard (14 punts en la primera part) que tan sols va rebre l’ajuda de la seva compatriota, la veterana Epiphany Prince (40-31).

En tornar del descans, però, tot va canviar. El Kursk, conscient que la classificació per als quarts no és gens fàcil, va fer un cop de puny sobre la taula. Natasha Howard va construir una fortalesa sota el cèrcol de l’Spar Girona i les russes van sorprendre les catalanes amb un parcial de 0-8 que Laura Antoja va frenar amb un temps mort. A partir d’aquest moment, el partit va anar frec a frec i l’equip de Karasev va apujar el nivell defensiu a cop de musculatura i va capgirar el marcador al final del tercer quart (52-54).

La música de «Psicosis» que el discjòquei va fer sonar era un preludi d’allò que succeiria en el darrer quart. A les gironines no els sortien bé les coses en atac i tampoc aconseguien distanciar-se des del perímetre, tal com va reconèixer després del partit Laura Antoja: «Elles han llegit molt bé, han canviat en defensa i el contacte, que avui (ahir pel lector) s’ha permès molt, ens ha anat en contra. Al final, si et descompenses al darrere després al davant tens més pressa, i si haguéssim tingut més encert hauríem tingut més solidesa».

Natasha Howard es va convertir en la tsarina del partit (33 punts i 19 rebots) i, malauradament, Arike Ogunbowale (16 punts) va despertar per col·laborar en la revolució anotadora de les russes. Tot i la rotació de la banqueta, l’Spar no va aconseguir millorar els seus percentatges de tir (33% en tirs de camp). Quan faltava menys d’un minut pel final del partit, les russes es van col·locar a 6 punts (63-69) i un triple de Burke (66-69) a set segons pel final va ser insuficient per obtenir la remuntada després que un parell de decisions arbitrals dubtoses determinessin que les dues darreres possessions eren per les russes, que gràcies a Ogunbowale, van col·locar el definitiu (66-71) en el marcador.