La selecció espanyola d'handbol liderada pel gironí Jordi Ribera ho ha intentat tot, però no ha pogut superar el mur suec en la final del Campionat d'Europa d'Handbol. El conjunt suec ha marcat un penal amb el temps complet per decantar la balança a favor seu (27-26).

El conjunt espanyol, que al descans guanyava per 13-12, ha remuntat dos punts de desavantatge que tenia a tres minuts i mig del final i fins i tot ha tingut una pilota per vèncer. No l'ha aprofitat i en l'acció definitiva els nòrdics han forçat un penal que no han desaprofitat.