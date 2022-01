Ja són sis les jornades consecutives sense perdre d'un Olot que continua al capdavant de la classificació del grup català de la Tercera RFEF. L'equip dirigit per Albert Carbó ha sumat un empat contra el Manresa, un dels conjunts en més bona forma de la categoria, i ho ha fet davant més d'un miler d'espectadors al Municipal.

El dia que ha debutat Aimar Moratalla amb la samarreta de l'Olot, l'atacant Sergi Arranz no ha trencat la seva rutina habitual i ha tornat a veure porteria per avançar el seu equip. Tot just s'havia disputat mitja hora de joc i no ha sigut fins a la segona meitat, al 69, que Javi López ha signat el gol de l'empat.

El proper cap de setmana, un altre compromís d'alçada pels olotins, que visitaran el Girona B en un derbi que es jugarà a l'estadi de Montilivi.