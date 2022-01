Hi haurà derbi català en el duel de quarts més atractiu i igualat, segurament. El Barça, que lluitarà per revalidar el títol reeixit a Madrid, no tindrà fàcil fer el primer pas davant un BAXI Manresa que viu el millor moment dels seus últims anys i que torna a la Copa per primera vegada des de 2004.

En la Lliga Endesa, el duel del Palau Blaugrana va arribar a la pròrroga i, en ella, el Manresa va donar la campanada (95-96) liderat per la seva emergent estrella Chima Moneke (30 de valoració) i els 25 punts del base Sylvain Francisco. Amb Rafa Martínez com a far en pista i Pedro Martínez fent gaudir als aficionats sota la seva batuta, aquest Manresa era l''ogre' entre els no caps de sèrie del torneig.

Els blaugranes, malgrat que la incertesa de si les molèsties en la fàscia permetran a Cory Higgins estar a la cita copera i al seu nivell, i esperant --en tots dos costats-- que el coronavirus no faci estralls, confien a recuperar-se i plantar cara a un Manresa que no té res a perdre davant un Barça 26 vegades campió de Copa, per només un títol per als del Bages (1996).

El guanyador del duel català se les veuria en semifinals amb el guanyador del duel entre València Basket i UCAM Múrcia.

El partit que inaugurarà la Copa del Rei de Granada serà el del Club Joventut Badalona i Lenovo Tenerife. La 'Penya', que el 2020 es va quedar sense Copa i enllaça ara dues presències consecutives, cerca amb el poder de Pau Ribas, Guillem Vives o Davant Tomic un títol que no celebren ni festegen des de 2008, malgrat ser el tercer club amb més pes en la competició.

El sorteig de la Copa del Rei, que es disputarà a Granada del 17 al 20 de febrer, ha quedat així:

Quarts de final - Dijous 17 de febrer.

CF A: REIAL MADRID - RIU BREOGÁN.

CF B: JOVENTUT - LENOVO TENERIFE

Divendres 18 de febrer.

CF C: VALÈNCIA BASKET - UCAM MURCIA.

CF D: BARÇA - BAXI MANRESA.

Semifinals - Dissabte 19 de febrer

Guanyador CF A - Guanyador CF B.

Guanyador CF C - Guanyador CF D.

Final - Diumenge 20 de febrer

Guanyador Semifinal AB - Guanyador Semifinal CD

Jasikevicius: "El Manresa és un dels pitjors rivals que ens podia tocar"

L'entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, ha valorat que el Baxi Manresa (Bages), oponent del quadre blaugrana en la primera ronda de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà del 17 al 20 de febrer a Granada, "és un dels pitjors (rivals) que ens podia tocar" en el sorteig que s'ha celebrat aquest dilluns.

"(El Baxi) Manresa està en un gran moment de forma, gairebé es classifica com a cap de sèrie. Estan jugant molt bé, és un equip 'súper físic' que juga a un ritme molt alt. És un dels pitjors que ens podia tocar, però si volem ser campions cal guanyar-los a tots", ha analitzat el preparador lituà.

El lituà ha afirmat que "de moment no sabem res" sobre la condició de l'escorta Cory Higgins, que aquest diumenge va ser baixa per unes molèsties a la fàscia plantar del peu esquerre i que està pendent de més proves per conèixer l'abast de la lesió .

Finalment, el tècnic bàltic ha reconegut el bon nivell de Brandon Davies en els últims partits davant les baixes dels altres dos pivots del primer equip, Sertac Sanli i Pierre Oriola.

"Nosaltres tenim gent com el Niko (Mirotic) o el Brandon (Davies), pels quals no és difícil fer 20 punts. Però la presa de decisions, estar sempre en el lloc correcte, seguir el pla de partit... El Brandon ha fet un pas, ara mateix està a un nivell molt alt i necessitem que segueixi així", ha explicat Jasikevicius.