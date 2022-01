Aquesta matinada, a les 23.59 h, es tanca el mercat hivernal de fitxatges. Un mercat que ha viscut el Barça amb més tensió que de costum, convulsionat com ha quedat pel «cas Dembélé», que ha condicionat els moviments del club blaugrana. I fins a l’últim sospir espera Xavi l’arribada del davanter centre que li proporcioni gols i certifiqui una amenaça ofensiva seriosa a un equip que s’ha reforçat amb tres fitxatges (Alves, Ferran Torres i Adama Traoré). Ningú a la Lliga espanyola s’ha gastat tant com el Barça aquest hivern (55 milions d’euros més 11 en variables per l’exdavanter del City).

Però aquesta elevada inversió no ha aconseguit, no obstant això, complaure al tècnic, necessitat d’un golejador (allunyada l’opció de Morata només queda l’alternativa d’Aubameyang, el davanter que està barallat amb l’Arsenal) i d’un lateral esquerrà per donar cohesió a la seva precària plantilla. Dels set primers classificats a la Lliga, ningú ha gastat tant com el Barcelona en aquest complex mes de gener que es tanca avui.

De Coutinho a Ferran

El Madrid mana i governa el campionat, que no ha desemborsat ni un euro perquè no ha fet cap moviment. El Sevilla, que va segon, s’ha fet amb la cessió de Martial (United) i ha fitxat el mexicà Tecatito Corona (Porto), per tres milions d’euros. El Betis, que és tercer, ni s’ha mogut. L’Atlètic, que ocupa la frontera de la Champions en ser quart, es va desfer de Trippier (15 milions li va pagar el Newcastle) i ha fitxat per 2,7 a Wass, procedent del València. La Reial, que figura just darrere del Barça -cinquè, va reclutar la cessió de Rafinha, ara Rafael (Paris SG). I el Vila-real, setè, també va aconseguir a cost zero a Aurier.

Res, per tant, comparable a la segona inversió més alta del Barcelona en un hivern. Fa quatre anys, el club va invertir 120 milions més 40 en variables per Coutinho (ara cedit a l’Aston Vila) i ara Ferran Torres li ha costat 55, el més car del 2022. Mentrestant, Mateu Alemany treballa desesperadament per donar-li a Xavi el que més necessita. Un golejador que compensi la terrible baixa d’Ansu Fati.