Benjamí Pons va ser escollit dissabte com a nou president de la Federació Catalana de Patinatge. Les eleccions van tenir lloc en quatre seus: Barcelona, com a seu centrar, i també Girona, Lleida i Tarragona. En totes, el de Maçanet de la Selva va superar a Josep Gómez amb claredat, i va acabar sumant 127 vots, per només 25 del seu rival.