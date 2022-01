La llei no escrita de l’ex va tornar a dir la seva i a fer la guitza al Costa Brava en la seva visita al camp d’un dels equips amb més números per aconseguir l’ascens de categoria, l’Atlètic Balears. Amb un gol de l’exblaugrana, Manel Martínez, al minut 15, els locals van tenir-ne prou per desfer-se d’un Costa Brava que va embotellar el seu rival a la segona part per intentar l’empat o la victòria, però que els seus esforços van ser en va. Amb aquesta derrota, l’equip trenca una dinàmica de sis jornades sense perdre i es confirma, una setmana més, que tocarà remar molt per no baixar a Segona RFEF.

El Costa Brava visitava ahir l’Atlètic Balears amb un bon dilema sobre la taula: què pesaria més, les sis jornades sense perdre o els dos gols encaixats en un quart d’hora contra el Barcelona? Volent allargar la dinàmica a set partits, Òscar Álvarez va posar sobre la taula un onze ben competitiu per superar un dels millors conjunts de la categoria com és l’Atlètic Balears. El partit va tenir dues parts ben diferenciades: a la primera, l’amo i senyor va ser el conjunt local animat per la seva afició. No obstant això, el primer avís va ser dels gironins amb una rematada de cap alta de Dani Pérez. La rèplica va arribar ben aviat, al minut 15, quan l’ex del Llagostera Manel Martínez superava Marcos per baix. En els darrers compassos de la primera meitat Boris va fer l’empat, però el col·legiat va anul·lar la diana per fora de joc.

A la segona, el guió va canviar per complet. El Costa Brava va guanyar la possessió en algunes fases del duel, tanmateix no generava perill. De fet, qui més a prop va estar de marcar va ser l’Atlètic Balears, així i tot Marcos va evitar-ho amb una mà salvadora. La darrera ocasió se li ha de comptabilitzar a l’equip balear quan José Fran va xutar alt. Al final, el Costa Brava es va quedar amb 10 jugadors per una dura entrada de Romero a Damián. Sense temps per més, el Costa Brava suma una derrota sis jornades després que el confirma com un dels equips candidats a baixar a Segona RFEF.