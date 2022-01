La dona de l'exjugador del Barcelona Éric Abidal, Hayet Abidal, el nom de la qual es va veure implicat en la investigació per l'agressió patida al novembre per la futbolista del PSG Kheira Hamraoui, ha assegurat aquest dilluns sentir-se traïda i presa «per idiota», i va titllar de «diabòlica» la jugadora i amant del seu marit. «Li vaig obrir les portes de casa meva. Vaig anar a recolzar-la en els seus partits a Barcelona. Els meus fills encara la recorden. [...] Aquesta noia és diabòlica», ha indicat en una entrevista concedida al diari francès 'Le Parisien'.

Tots tres van coincidir a Barcelona, ja que la jugadora va estar en el club català del 2018 al juny del 2021 i l'antic internacional francès va ser director esportiu blaugrana entre el 2018 i el 2020. Hamraoui, de 32 anys, va ser colpejada a les cames amb una barra de ferro per dos homes encaputxats la nit del 4 de novembre, als afores de París, mentre anava amb cotxe amb la seva companya del PSG Aminata Diallo.

«No hi tinc res a veure»

Els investigadors van interrogar Diallo sobre la possibilitat que ella contractés els sicaris per lesionar Hamraoui i així aconseguir el seu lloc titular al PSG, però va quedar en llibertat sense càrrecs, i es va explorar també una possible venjança personal. «Jo no tinc res a veure amb aquest cas», ha assegurat Hayet Abidal, casada el 2007 amb l'exjugador i mare dels seus cinc fills. Hayet diu haver-se assabentat de la relació extramatrimonial després de l'agressió i va demanar el divorci quan Éric Abidal l'hi va confessar. «El nostre matrimoni ha travessat molts sotracs dels quals prefereixo no parlar i, per descomptat, Kheira Hamraoui no era la primera. Éric no em va demanar perdó a la cara i tampoc m'ha defensat mai de les acusacions o rumors que pesaven sobre mi», ha lamentat.

Quan eren amigues

Hayet Abidal diu sentir-se dolguda perquè quan la jugadora va arribar a Barcelona es van fer amigues. «La vaig ajudar que s'integrés, com faig amb molts jugadors i jugadores. Fins que vaig descobrir, al cap d'un temps, que tenia un comportament estrany i de vegades fora de lloc amb el meu marit i altres homes. No vaig tornar a saber d'ella fins aquesta història», ha afirmat. Hayet Abidal creu que Diallo és una altra víctima col·lateral i veu «factible» la possibilitat que una dona enganyada volgués venjar-se.

Molts missatges

Segons les informacions publicades al novembre sobre el cas, Diallo i Hamraoui van sentir dir a un dels assaltants: «Llavors ¿què passa? ¿Ens fiquem al llit amb homes casats?». «He rebut una quantitat increïble de missatges a Instagram de dones de marits, famosos o no, que han passat el mateix que jo amb Kheira Hamraoui. Els investigadors tenen molta feina al davant», ha afirmat Hayet Abidal a 'Le Parisien', on també recalca que Hamraoui pot no estar dient «tota la veritat».