No tot dura per sempre. L’Olot va veure frenada ahir la seva ratxa de cinc victòries consecutives després d’empatar a casa contra el Manresa (1-1), un dels equips amb millor forma de la categoria. I tot per una errada de Batalla al minut 69, quan no va ser prou contundent en rebutjar una patinada de cap de Salva, que va acabar amb Javi López marcant l’1-1. Tot i així, els de la Garrotxa continuen com a líders i sumen la sisena jornada sense perdre.

Les coses s’havien posat de cara per al conjunt entrenat per Albert Carbó quan al minut 24 Sergi Arranz va obrir el marcador després de rematar de cap una centrada de Xumetra (1-0). Els garrotxins van dominar durant els primers 45 minuts, van gaudir de les millors ocasions durant la primera meitat i, fins i tot, haguessin pogut ampliar la diferència amb algunes accions d’Ot Serrano o Xumetra. La tònica no va variar massa a l’inici de la segona meitat perquè els locals van sortir disposats a sentenciar el partit i emportar-se els tres punts davant el rival que tenien just per sota a la classificació. De nou Xumetra ho va provar sense sort i després una doble oportunitat d’Arranz i Ot tampoc va entrar. Sí, semblava que estava més a prop el 2-0 que l’1-1, però ja es diu que quan perdones, al final, ho acabes pagant i «un error individual» en paraules de Carbó, «ens ha sentenciat». Batalla no va estar fi en el rebuig d’una acció i al 69 Javi López va empatar, i els tres punts es van escapar d’un Municipal que va veure debutar a Aimar Moratalla al minut 78.