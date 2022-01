El Figueres va perdre ahir per un gol en solitari del Castelldefels (1-0) a la segona meitat, un rival proper, i es manté a la part baixa de la classificació. Els blanc-i-blaus arribaven de nou tocats, amb vuit baixes, i amb la presència de tres jugadors del juvenil; Pau Tubert -de titular-, Joan Casabó i Ot Agné, que pujava per primer cop.

La primera part al Camp d’Esports Els Canyars va estar molt igualada, amb ocasions per ambdós conjunts. Després del descans, els figuerencs van tenir el 0-1 a tocar, amb un u contra u de Zaka, que debutava com a titular, que Romero aconseguia evitar. Per contra, no va ser fins al minut 62 que es va obrir el marcador, a favor dels grocs, amb Manu González que aprofitava una pilota que queia fora de l’àrea després de diferents rebots amb un xut creuat que Jaime no va poder aturar. Els locals es posaven així per davant, i tot i no abaixar la guàrdia i gaudir d’alguna oportunitat, com una combinació entre Domi Berlanga i Pere Espuña que Fabregat evitava, el Figueres no va ser capaç d’assolir l’empat.

Tot i les baixes, el Figueres va gaudir de la tornada de Pol Bastidas després de tres mesos fora del terreny de joc i de l’estrena de Domi Berlanga, el darrer fitxatge blanc-i-blau, oferint una gran capacitat ofensiva.

Amb aquesta derrota, els figuerencs es queden amb 20 punts, mentre que el Castelldefels s’enfila fins als 24, sumant dues victòries seguides. Ara, els de l’Empordà esperen rebre la setmana vinent al Vilafranca, que suma fins ara 27 punts i ha descansat aquest cap de setmana.