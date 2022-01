Partit molt igualat al Municipal de Bescanó, que es va acabar decantant a favor dels de l’Escala, amb un gol de Henry que va marcar l’1-3 definitiu.

La primera meitat es va completar sense gols, i no va ser fins després del descans (min.65), que el marcador es va obrir, a favor dels visitants, gràcies a un gol de Henry. Set minuts després, Jordi Turon aconseguia l’empat, que només duraria 5 minuts, ja que Jam tornava a posar l’Escala per davant amb l’1-2. Henry va marcar el gol definitiu, poc abans del xiulet final. L’Escala encadena així dues victòries i es consolida com a líder, amb 32 punts fins ara.