El Peralada va recordar Sergi Murga un any després de la seva mort amb una sacada d’honor realitzada pels seus fills abans de començar un partit que va tenir una primera part que no passarà a la història. Només una ocasió, per part dels visitants, és la que van veure els aficionats que es van apropar al Municipal. A la represa és quan van anar caient tots els gols: es va avançar l’Ascó al minut 76 mitjançant Sardà. Cinc minuts més tard començaria la remuntada amb el gol d’Alan Baró rematant un servei de cantonada; al 87 Micaló va arrodonir la tarda amb el 2-1 definitiu per trencar una dinàmica de quatre jornades sense guanyar.