L’Spar Girona ha sortit aquesta matinada cap a Polònia, on demà té una nova cita amb l’Eurolliga a la pista de l’Arka Gdynia (18 h). L’equip ha viatjat sense Alfred Julbe, que a principis de la setmana passada va donar positiu per coronavirus. En l’últim test d’antígens al qual va sotmetre’s’ ahir, el tècnic continuava donant positiu i per això ha de seguir confinat. Arran de la seva baixa, la segona entrenadora, Laura Antoja, tornarà a ser la màxima responsable de les gironines.

Julbe ja no va poder seure a la banqueta dissabte passat contra el Dynamo de Kursk (66-71) pel resultat positiu a la prova que detecta la Covid-19.

«Ens hem posat a pencar molt fort, tant al gimnàs com a la pista. Marxem d’hora i no hi ha temps per pensar o desanimar-se. No n’hi pot haver perquè tornem a tenir partit. Hem analitzat què vam fer malament. Segurament, vam baixar la intensitat a la segona part i havíem d’anar cap a més, sent més, més i més valentes. Hem de retrobar el nostre ADN per tenir seguretat. Una victòria ho permetria»», va explicar ahir Laura Antoja sobre el breu període que hi ha hagut entre la derrota contra el Dynamo de Kursk i el partit de demà davant l’Arka Gdynia. Tenint en compte el viatge cap a terres poloneses, les gironines han tingut poc més de dos dies per preparar el duel amb el cuer del grup B de l’Eurolliga.

«Torno a portar l’equip perquè l’Alfred encara no pot incorporar-se. He intentat treballar al màxim, ho segueixo fent. Vull ajudar tot el que pugui a aconseguir aquesta victòria que volem», va comentar. Julbe reapareixerà en el proper partit de Lliga de l’Uni davant el Leganés, previst pel dia 17.