«Mateu m’ha dit que sembla que ho fem. Mateu està fent miracles», va proclamar ahir un eufòric Joan Laporta abans que el Barça, a la vora de la mitjanit, tanqués l’arribada de Pierre-Emerick Aubameyang, el davanter gabonès (32 anys), que ha estat descartat per l’Arsenal. Es farà oficial avui, amb el mercat tancat, perquè és agent lliure. Xavi tindrà un nou, encara que ell preferia Morata, però ni Atlètic ni Juventus van accedir a l’operació, i també manté Dembélé. El francès s’ha negat a acceptar totes les vies de sortida que li oferia el Barça, especialment a la Premier. Però ell no ha volgut anar al Chelsea ni tampoc al Tottenham, i per això esgotarà els seus cinc mesos finals de contracte deixant una gran pregunta per a Xavi: què fer amb Ousmane?

Aubameyang signa per any i mig, tot i que el Barça volia que ho fes només fins al mes de juny. L’Arsenal va voler desvincular-se totalment del seu antic capità, i per això es va acabar presentant amb la carta de llibertat obligant així el club blaugrana a ampliar el seu compromís més del que tenia previst. El dia final del mercat del Barça va estar marcat per la tensió i la incertesa. Estava prevista, per exemple, una revisió mèdica a les cinc de la tarda a l’exdavanter del club anglès, però es va acabar fent a la nit. A les oficines de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí, Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, estava, mentrestant, dirigint les operacions. Una negociació que es va complicar les últimes hores però que a la mitjanit es va donar per feta. Sense la pressió d’haver de presentar la documentació ahir, l’oficialització ha d’arribar avui.