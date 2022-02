El Reial Madrid i el Barça no es creuarien fins a una hipotètica final a la Copa del Rei de bàsquet, que se celebrarà al Palau dels Esports de Granada entre el 17 i el 20 d’aquest mes de febrer i que ahir va viure el primer tastet amb el sorteig dels aparellaments.

D’entrada hi haurà derbi català, perquè el Barça s’enfrontarà al Baxi Manresa als quarts de final. Ronda en la qual el Joventut s’haurà de veure les cares amb el Lenovo Tenerife. Els altres dos emparellaments són el Reial Madrid-Breogan i el València Basket-UCAM Múrcia.

Els quarts donaran el seu tret de sortida el dijous 17 de febrer a partir de dos quarts de set de la tarda amb el duel de la Penya, que va exercir de cap de sèrie del torneig, contra el Tenerife. El mateix dia, torn pel Madrid-Breogan, però a la nit (21:30 hores). Els dos guanyadors s’enfrontaran el dissabte en la primera semifinal (18:30 hores). Un dia abans, torn pel duel entre València i UCAM, i a la nit el derbi que disputaran Barça i Manresa. Els vencedors d’un i altre partit buscaran un lloc per a la final que es jugarà el diumenge a dos quarts de set. L’equip blaugrana, dirigit per Saras Jasikevicius, defensarà un títol que va aconseguir fa un any davant el Reial Madrid (73-88).