El Bàsquet Girona ha demostrat que ho té cru sense Marc Gasol. L’equip de Jordi Sargatal encadena tres derrotes consecutives en les quals l’estat físic del pivot va ser determinant per als resultats adversos. Tot i ser el jugador més valorat del partit davant l’Estudiantes (88-80), Gasol va acabar amb molèsties i els gironins no se’n van sortir; tampoc a Lleida (86-65), on només va poder jugar tres minuts per una lesió muscular; per no parlar del duel conta l’Alacant (75-94), en què ja no es va comptar amb la seva participació. Després de descansar el passat cap de setmana pels casos de Covid-19 al Juaristi, el Bàsquet Girona reprèn la lliga a la pista del Prat (20.15 h) en la jornada intersetmanal. La disponibilitat de Marc Gasol serà dubte, encara, fins a última hora.

«Hem tingut una setmana per treballar, analitzar què va fallar contra l’Alacant i refer-nos dels tres darrers partits. Estem a punt per competir, volem sortir amb energia i força», va dir Sargatal. A diferència dels gironins, el Prat es troba en un bon moment i arriba al partit després de guanyar dissabte passat el Palència (74-83). Va ser el tercer triomf consecutiu. «Estan amb molta confiança. Són un equip sòlid, jove i que ha anat creixent aprofitant les seves virtuts amb jugadors experimentats i de qualitat. Els agrada jugar a un ritme alt amb pressió de pilota i intentant córrer, haurem d’estar atents alhora que controlem i fem bons atacs. Són molt agressius a primeres línies. Parrado és un jugador molt important per ells i està en forma. Tenen diferents armes», va valorar sobre el rival. «Que sigui un derbi pot ajudar-nos perquè ens coneixem més. La mentalitat ha de ser d’estar connectats des del principi fins al final, intentant no tenir alts i baixos. Volem oferir una altra imatge», va afegir.