El GEiEG és un dels vuit equips classificats per disputar el play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata. Els de Fran González van certificar la seva presència en la lluita per pujar després d’empatar diumenge passat contra el Cerdanyola (4-4), líder del seu grup (A), i ja tenen assegurada la permanència a la Lliga Nacional Catalana en una temporada «de transició» per al club amb una plantilla pràcticament nova.

«Estem molt contents perquè era un dels objectius i l’hem assolit. Immediatament, tenim al cap colar-nos entre els quatre primers. Serà complicat perquè arrosseguem pocs punts, però encara tenim opcions», va explicar Fran González després del partit. El seu equip va encarrilar la participació al play-off mentre jugava contra el Cerdanyola: «A diferència de nosaltres, ells no tenien res a perdre. Amb el 3-0, hem pecat per ser un equip jove. Hi havia molts nervis. Tot i així, ens hem reposat. Ha estat un partit de contenció de la pilota perquè sabíem què venia». En aquesta segona fase del campionat, els gironins es veuran les cares amb l’Igualada, Cerdanyola, Noia B, Congrés, Ripollet, Barça C i Manlleu B. D’entrada, el GEiEG l’encetarà des de la 4a posició amb 7 punts. L’altre grup per la salvació està confeccionat pel Voltregà B, Capellades, Tona, Vila-seca, Reus Deportiu B, Malgrat, Piera i Shum Maçanet B. El GEiEG ha tancat la primera volta a la quarta posició amb 23 punts després d’un balanç de 7 victòries, 2 empats i 5 derrotes. Per davant seu s’hi han situat el Cerdanyola (29), Ripollet (24) i Noia B (24). «Són nanos que tenen moltes ganes d’hoquei i en tenen molt. És un grup espectacular. Tot i que seria el més fàcil, no abaixen els braços. Era el que més em preocupava», va comentar el tècnic respecte a la seva plantilla. Després que perdre diversos membres de la plantilla a l’estiu, el GEiEG ha apostat fort per la joventut aquesta temporada. De moment, el vent els bufa a favor i jugaran el play-off d’ascens.