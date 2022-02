El Bàsquet Girona ha trencat aquest vespre la mala dinàmica amb una soferta victòria a la pista del Prat (83-87), on ha estat a punt de dilapidar 22 punts a favor, encara amb la baixa de Marc Gasol, que ha seguit el partit assegut en una cadira a peu de pista. Guanyar, competir i convèncer li urgia a l'equip de Jordi Sargatal, després de la pèssima actuació que havien ofert a Fontajau contra l'Alacant en el darrer precedent. Liderats per Fjellerup, l'últim fitxatge, i Albert Sàbat els gironins han trencat el partit al segon quart a cop de triple i amb una intensa defensa que ha ofegat els barcelonins. Un parcial de 2-18 ha enfilat la diferència als 20 punts a favor del Girona a cinc minuts pel descans (18-38), i s'ha arribat a l'equador del duel amb un incontestable 27-46. Però la reacció dels locals a la segona part ha estat brutal, amb un Crockett estel·lar, que ha permés al Prat capgirar el resultat i tenir el triomf a l'abast.

Al tercer quart el Bàsquet Girona ha arribat a dominar de 22 (39-61). Semblava que el partit feia baixada, però al tram final l'aparició de Parrado i Crockett ha fet tremolar els visitants, molt precipitats en atac i regalant faltes en defensa. El Prat ha començat a retallar la diferència i Sargatal ha hagut de demanar temps mort a menys d'un minut per tancar el parcial quan Crockett ha situat els seus a 10 (56-66). Sàbat ha arreglat la situació amb dos tirs lliures (56-68).

Encara havia d'arribar el pitjor. Dues cistelles de Crockett han posat el Prat a 6 a 8:18 per acabar el partit (62-68) i el partit començava de nou, amb la renda pràcticament dilapidada, els locals envalentits i el públic del Joan Busquets embogit. Sargatal ha demanat temps. Hi havia molta por a perdre. El base del Prat ha forçat una personal de Jawara en un tir de tres i ha acostat encara més els seus (65-68), mentre el Girona no sabia com posar-s'hi. Allen ha empatat el partit amb un triple a 6:16 (68-68) i a continuació el Prat s'ha posat per davant (70-68). El parcial dels barcelonins en l'inici del darrer parcial ha sigut un demolidor 14-0. El Girona errava tirs lliures i havia perdut la concentració. Mentrestant Crockett seguia al seu aire (73-70), fins que Vecvagars ha donat aire al Girona amb un triple (75-74) a 4.30 pel final, per obrir un parcial de 0-7 que completava Franch (75-78). A 2:30 Jawara ha comès una antiesportiva. Parrado ha fet un tir lliure (76-78) i en la possessió posterior Fjellerup ha robat la pilota i ha forçat una falta. Sàbat ha fet un tir perquè l'argentí ha anat a la banqueta, adolorit (76-79). A 1:35 Sorolla ha obert una escletxa de 5 punts (76-81). El local Costa ha fet un triple (79-81) respost per una cistella de Jawara (79-83) que amb menys d'un minut de partit encarrilava la victòria. Vecvagars l'ha assegurada des del tir lliure a 31 segons del final (79-85). Encara faltaria un 3+1 del local Blanch (83-85) a 27 segons, que els tirs lliures de Vecvagars i Jawara han refredat definitivament (83-89) per convertir en anècdota el 85-89 final.