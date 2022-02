Joan Laporta, el president del FC Barcelona, ha assegurat que el ‘forensic’, realitzat per l’Agència Kroll, ha determinat l’existència d’«uns presumptes delictes econòmics» en la gestió de la junta de Josep Maria Bartomeu, que han sigut denunciats davant la Fiscalia Provincial de Barcelona. «S’han presentat pagaments sense causa, altres pagaments amb causa falsa, altres pagaments que han sigut desproporcionats i una conducta deslleial cap a l’administració del club», ha indicat el dirigent, acompanyat per Eduard Romeu, vicepresident econòmic del club, i Jaume Campaner, l’advocat que ha tutelat tota la investigació.

«Nosaltres no som policies ni jutges. És la fiscalia la que ha de determinar si hi ha conductes delictives en aquests fets», ha recalcat Laporta, que ha explicat que va apostar per renunciar a emprendre una acció de responsabilitat social, com la que va efectuar Sandro Rosell el 2010 quan el va succeir a ell en acabar el seu primer mandat. «Jo i alguns companys de la meva junta ho hem patit i hem pensat que el millor és que ho investigui la fiscalia», ha dit l’actual president del FC Barcelona.

«¿Per què ho hem fet? Perquè entenem que els socis i sòcies tenen dret a conèixer les actuacions que van portar el club a una situació de ruïna i perquè no volem ser còmplices d’una situació tan delicada econòmicament i patrimonialment», ha argumentat Laporta, que no ha esmentat en cap moment de la seva compareixença davant la premsa, efectuada a l’Auditori 1899 del Camp Nou, Josep Maria Bartomeu.

"Nosaltres no som ni policies ni jutges. És la Fiscalia la que ha de determinar si hi ha conductes delictives en aquests fets" Joan Laporta - President del FC Barcelona

«S’han detectat comissions de fins al 33% a agents quan, en realitat, són del 5%», ha dit Jaume Campaner, l’advocat que escortava Laporta. «S’han detectat també empreses creades expressament per ser facturades al FC Barcelona», ha al·legat el lletrat, indicant que s’ha detectat també «un contracte amb un intermediari estranger multimilionari» en al·lusió a André Cury, a qui tampoc va esmentar pel seu nom.

El club, en el seu comunicat oficial, ha remarcat que es tracta de «greus ofenses a la lleialtat en la gestió que s’exigeix als administradors d’un patrimoni social, sense descartar que constitueixen en si mateixes un indici sòlid d’enriquiment injust que la investigació haurà de revelar».

Per això, el FC Barcelona ha acudit a la fiscalia recordant que «quan l’administració d’un patrimoni social presenta notes de gestió tan evidents, el sistema penal de justícia està cridat a investigar i aclarir eventuals distraccions, abusos i enriquiments il·lícits». En aquest sentit, Laporta ha sigut clar. «No assenyalaré ningú, però qui firmava tot això és qui tenia poders per fer-ho. Algunes operacions estan en un procés penal com el ‘Barçagate’, amb el tema d’I3 Ventures. Ara la fiscalia determinarà si han tingut una conducta delictiva o no».

I ha dit Laporta que no busca una revenja personal. «Jo no desitjo el mal a ningú, només defensar els drets del club», ha indicat el president, mentre la responsable de l’Agencia Kroll ha estimat que el perjudici econòmic podria ser de més de 30 milions d’euros. «Estem parlant de desenes de milions», ha precisat després el dirigent.