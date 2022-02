De moment, un 2022 immaculat per a Lloret i Sant Julià, dos dels tres equips gironins que competeixen a la Divisió d’Honor Catalana de futbol sala i que compten per victòries els partits que han disputat aquest any. Les últimes, aquest darrer cap de setmana. Els selvatans van superar el Ripollet B a casa (4-1) i el Sant Julià va imposar-se a la difícil pista del Vilamajor (1-3). Tots dos estan fora del descens. En canvi, el Girona fa ja dos mesos que no guanya i diumenge va perdre amb el Castellar (4-5) a Palau.