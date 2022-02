El Costa Brava no podrà jugar aquest divendres el partit contra el Vila-real B per un brot de Covid-19 al filial groguet. La RFEF ho ha anunciat aquest migdia a través d'un comunicat en què explica que el Jutge de Competició ha decidit ajornar el duel, després que els serveis mèdics del Vila-real hagin detectat vuit positius més a la plantilla del filial. Aquests nous casos s'afegeixen a altres positius que ja es coneixien entre l'equip. La RFEF també ha informat que "tan aviat com es pugui" es fixarà una nova data per disputar el partit.

OFICIAL | El Juez de Competición resuelve aplazar por motivos sanitarios el partido @UE_CostaBrava-Villarreal CF B (@CanteraGrogueta), correspondiente a la 22ª jornada de #PrimeraRFEFootters e inicialmente previsto para este viernes.



