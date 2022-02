Dues anècdotes ben ràpides. La primera, al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada. Allà, la selecció espanyola hi fa concentracions amb un grapat de jugadors alguns cops l’any. Jordi Ribera, que a part d’entrenador nacional també és el director tècnic de tota la federació, ho aprofita al màxim. «Hi vaig coincidir una setmana. Quan me n’anava a dormir, ell estava davant de l’ordinador, treballant. Hores després, quan ja m’havia llevat, me’l trobava al mateix lloc. És que no has dormit? Li preguntava». Ho rememora Pau Campos, fins fa pocs mesos entrenador del Bordils. La segona surt de la boca de Jesús Mach, amic íntim de Ribera. Tots dos són fills de Sarrià de Ter. L’handbol els va unir i des de llavors que no s’han separat. Havien coincidit, dècades enrere, en el club del poble. Un grup del tot amateur, que va aconseguir treure el cap a la segona divisió estatal. «Des del primer dia s’ho va prendre molt seriosament, com si fóssim professionals. Gràcies a això va arribar dur l’equip a jugar unes fases per pujar a l’Asobal, a l’elit».

Són simples records, detalls. Però suficients per dibuixar el caràcter metòdic del sarrianenc, que torna a estar a la primera plana mediàtica després de conduir a la selecció espanyola cap a la medalla de plata en l’Europeu que es va clausurar diumenge passat amb la final contra Suècia. Un altre metall pel seu currículum, cada cop més nodrit d’èxits. Ja no només pel que fa a la selecció, sinó que els resultats i els elogis s’han anat acumulant amb el temps, des que ben aviat va decidir deixar la pista i passar-se a la banqueta. Jordi Ribera va seguir al peu de la lletra el lema que vesteix el tarannà de la Unió Esportiva Sarrià, el seu punt de partida: «Poble, passió i handbol».

Superada feia poc la vintena d’anys, es feia càrrec del club del poble. Primera aventura superada amb èxit i ressò del seu treball perquè ben aviat, el 1989, l’handbol de primer nivell trucava a la porta. Torn per dirigir l’Arrate i després, el Gáldar. El punt d’inflexió. S’hi va estar prop d’una dècada. Temps per apostar per un projecte i per elevar-lo a la màxima potència. Fins i tot va ser capaç de classificar l’equip canari per jugar a Europa. Una fita que ningú s’hauria imaginat pocs anys abans. Temps va tenir també per entrenar el Bidasoa i l’Ademar de Lleó, abans de provar sort al capdavant de les seleccions d’Argentina i Brasil. Fins que el 2016, la Federació Espanyola l’escollia per rellevar Manolo Cadenas. Tot i patinar en la seva primera gran cita continental (va caure a quarts contra Croàcia en el Mundial del 2017), el cert és que el que ha vingut després ha sigut aplaudit. Or a Europa (2018 i 2020); bronze olímpic (2020), en un Mundial (2021) i en els Jocs del Mediterrani (2018), i la plata continental de fa dos dies (2022).

Un èxit, el recent, que té «molt de mèrit» per a Campos. «De la vintena de jugadors que s’ha endut, potser set o vuit juguen la Lliga de Campions. Els altres no. Són jugadors molt bons, però que no estan a la primera fila. Però tot i això, els fa que siguin capaços d’enfrontar-se i guanyar a potències com França, Dinamarca o Croàcia», diu Campos. I afegeix arguments. «No em sorprèn el que està fent. Ja no ve d’ara, des que és entrenador que arreu on ha estat ha sigut capaç de treure petroli amb el que ha tingut.

Treball, treball i més treball

Quin és el secret de l’èxit? Els qui el coneixen en destaquen el seu tarannà «metòdic» i una «dedicació extrema» en allò que fa. «Quan hi ha una cita gran, com un Europeu, uns Jocs o un Mundial, es tanca en banda i ningú el pot molestar. Com a molt et retorna algun missatge de telèfon, però no el truquis perquè no et respondrà», diu Mach. «L’handbol l’acompanya les 24 hores i els set dies de la setmana. És la seva manera de viure. Ho té tot controlat fins al mínim detall, és perfeccionista i dedicat». Campos hi fica també cullerada. «És metòdic, un malalt de la tàctica, treballador i exigent. És també un gran gestor del grup i els jugadors parlen meravelles d’ell, perquè se senten cuidats, valorats i aprenen moltíssim». Això també va lligat amb una personalitat «amable» i «propera», també «afable». «Si necessites alguna cosa, ell no té cap no ni però com a resposta», explica Mach, qui el coneix des de fa un grapat d’anys i amb qui sol coincidir cada cop que Ribera, si la feina li ho permet, es deixa caure per terres gironines. Sol ser habitual veure’l de tant en tant pel pavelló del Sarrià, fent petar la xerrada i veient handbol. Com no.

Amb 58 anys, encara li donen corda per estona i ningú li nega cap més èxit. «La seva manera de ser i de treballar fan que mai afluixi. Porta molts i molts anys entrenant, en diversos equips i seleccions, i sempre ha obtingut bons resultats. És una persona que construeix equips competitius allà on vagi i estic convençut que continuarà fent-ho el dia de demà», assevera Mach. Tampoc ho dubta massa Campos. «A la selecció ha iniciat un canvi generacional. Encara li queden alguns veterans, però estan a punt de deixar l’equip i en aquest últim Europeu ja hem vist gent jove que no només ha viatjat, sinó que ha tingut protagonisme. Amb tots ells ho ha fet bé. Té material perquè les coses li vagin bé durant més temps».