L’Spar Girona té al seu abast la possibilitat de classificar-se pels quarts de final de l’Eurolliga per segona temporada consecutiva. Una fita majúscula per a un club que tot i haver multiplicat el seu múscul econòmic amb el pas dels anys i guanyar-se el respecte del continent, encara es troba un esglaó per sota dels clubs més importants. La possibilitat de superar la fase de grups és a l’abast, tot i que l’escenari, més favorable unes setmanes enrere, s’ha enterbolit per culpa dels últims partits. Ara l’Uni no depèn d’ell mateix, però sí que serà positiu i necessari que superi els dos últims esculls, perquè sempre existeix la probabilitat que algun resultat d’un altre equip implicat li acabi sent favorable. Abans de centrar-se en el duel amb el Landes d’aquí a uns dies a Fontajau, on es decidirà tot, toca posar el focus en la cita d’aquesta mateixa tarda (18 hores) a la pista de l’Arka Gdynia. En cas de victòria contra el cuer del grup, les gironines multiplicaran les seves opcions de ser als quarts de final i asseguraran, com a mínim, un lloc d’Eurocup. Comandarà la nau un cop més Laura Antoja perquè Alfred Julbe continua fora de combat per culpa del virus. I la plantilla presenta les mateixes condicions, físicament parlant, de fa uns dies per enfrontar-se al Kursk: Eldebrink encara no està disponible i Onyenwere no juga a Europa. La resta, totes a punt.

«Estem preparades», corrobora Antoja. «Ens ve molt de gust jugar de nou i aconseguir una victòria», afegeix. Per ganes no serà. Ara bé, fa pocs dies, es perdia amb el Kursk un partit que s’havia posat molt de cares només començar i això pot passar factura en l’apartat anímic. S’hi ha de sumar el viatge i també el context. El Gdynia és el cuer, només ha guanyat dos partits dels 13 que ha disputat i fa un mes que no assaboreix la victòria a Europa. «És un partit trampa, perquè hem d’anar a Polònia i guanyar-hi», subratlla Antoja, que hi afegeix un altre advertiment: «Elles defensen en zona gairebé els 40 minuts i enfrontar-se a rivals així costa molt, perquè es pot entrar en una mena d’hipnosi i avorriment». Avisades estan les seves jugadores, a qui demanarà «agressivitat» i també «ritme» per no complicar-se la vida. «No podem pensar que guanyarem sense despentinar-nos perquè, a més a més, no anem sobrades. El que hem aconseguit fins ara és a còpia d’intensitat, agressivitat i ritme. Si anem allà a passejar el que farem és equivocar-nos». Megan Gustafson (17,7 punts per partit) i Ana-Marija Begic són les principals amenaces que haurà d’anul·lar l’Uni. Això i també la garrotada mental que pot haver suposat perdre els tres últims partits de la màxima competició continental. «No hem tingut temps per desanimar-nos, hem de tornar a jugar ben aviat. Hem de ser més valentes que l’últim dia a la segona meitat i recuperar el nostre ADN». Queda dit.