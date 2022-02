El Bàsquet Girona revifa, això sí, pels pèls, perquè va estar a punt de dilapidar 22 punts d’avantatge al tercer quart, amb el mèrit afegit de fer-ho sense Marc Gasol, encara lesionat, i no abaixant els braços ni deprimint-se quan el rival els va capgirar el resultat de manera increïble. Quan Vecvagars, a 3:51 per acabar el tercer quart, anotava dos tirs lliures per situar el 39-61 al marcador pràcticament ningú hauria donat ni un duro pel Prat, que fins aleshores s’havia vist superat en tot pels gironins. Però alguns tirs errats, la concessió de faltes innecessàries en defensa i, sobretot, l’estel·lar aparició del base local Crockett i Parrado van dinamitar el partit. Així, aquell Girona que a la primera part havia enlluernat i que amb un parcial de 2-18 al segon quart havia marxat de 20 (18-38, 27-46 al descans), se les va veure magres a la represa quan el Prat va entrar al partit.

Al tercer quart l’intercanvi de cistelles afavoria els de Sargatal, que mantenien amb comoditat l’avantatge fins que, de cop, la reacció local els va fer tancar el quart dominant només de 12 (56-68). Hi havia por de perdre, i més venint de les pobres actuacions de Lleida i contra l’Alacant. El ruixat de debò li va arribar al Girona a l’inici de l’últim quart, amb un parcial de 14-0 que va servir als locals per donar la volta al marcador (70-68), omplint de dubtes els gironins. Però vés per on, aquest cop l’equip no va baixar els braços, al contrari, va fer pinya i se’n va sortir quan pitjor pintava. Entre Vecvagars i Franch van firmar un 0-7 que donava aire (75-78) i ja no es va deixar escapar l’avantatge, tot i que Blanch, amb un 3+1 a 27 segons del final (83-85) volia mantenir l’emoció fins el final. Vecvagars i Jawara van acabar sentenciant amb 4 tirs lliures una victòria molt necessària.