Els aficionats de l’Olot van poder estrenar la nova coberta de l’ampliació de la tribuna a l’últim partit contra el Manresa (1-1). El duel entre el líder de la Tercera RFEF, el conjunt que dirigeix Albert Carbó, i el segon classificat, els manresans, també va coincidir amb la millor entrada registrada aquesta temporada: 1.102 espectadors.

Després que l’Ajuntament d’Olot engegués al llarg dels darrers anys diverses remodelacions i actuacions de millora per potenciar l’estadi municipal, entre avui i demà finalitzaran els treballs d’ampliació de la tribuna. Les obres han servit per allargar 30 metres la coberta d’aquesta zona del camp, situada al sud-oest, que també ha tingut una ampliació amb una estructura independent de 26 metres. En aquest sentit, s’han col·locat quatre nous pòrtics prefabricats de formigó armat connectats per pilars i una nova coberta metàl·lica que permeten oferir més localitats a la grada.

«Amb aquestes obres donem per finalitzada la primera fase que ens havíem marcat fins ara. Però tenim pendent emplaçar-nos amb el president els propers dies. El club ja ens ha fet arribar idees i necessitats que pot tenir com la part d’oficines, que ens agradaria poder atendre», comenta el regidor d’Esports, Aniol Sellabona.

Des del consistori olotí, s’explica que les obres han tingut un cost de 103.213 euros que inclouen els treballs de remodelació dels lavabos amb la creació d’un adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i una nova zona d’emmagatzematge.

Per a l’Ajuntament d’Olot el «punt d’inflexió» amb les obres a l’estadi va ser l’any 2014, quan van construir-se els vestidors. «Mai s’havia fet mai res rellevant fins llavors», assegura. A partir d’aquí, es van fer millores a les llotges i la tribuna el 2019 o el marcador electrònic, la zona de premsa, la millora de l’enllumenat i l’ampliació de la llotja l’any passat.

Des d’Olot, tenen previst seguir treballant amb el projecte per millorar i renovar el camp de cara a un futur. Encara més, tenint en compte que el club aspira a l’ascens i a competir en una categoria superior a la Tercera RFEF. «Per nosaltres no ha canviat res amb el descens. Va ser una llàstima, però tenim molta confiança amb la directiva, mai hem deixat de creure-hi i ens agrada treballar conjuntament per respondre a les necessitats de l’estadi. Tenen les idees molt clares amb un projecte social i sostenible que ens representa. Han fet un equip que està al capdavant i ens fa somiar amb l’ascens. L’Olot ha de tornar on es mereix», conclou.