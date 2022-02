La dinàmica de competició del Costa Brava es torna a tòrcer per culpa del coronavirus. El club va saber ahir que no jugarà el partit previst per aquest divendres contra el líder Vila-real B a l’estadi Palamós-Costa Brava per un brot de Covid-19 al filial groguet.

La Federació va explicar en un comunicat que el Jutge de Competició havia decidit suspendre el duel arran de la detecció de vuit positius més a la plantilla del Vila-real B. Aquests casos s’afegien a d’altres ja notificats pels serveis mèdics del club. «Els jugadors no han de participar en cap esdeveniment esportiu i, en conseqüència, resulta procedent l’ajornament del partit [...] corresponent a la jornada 22», deia l’escrit. Com que hi ha nombrosos casos positius per Covid-19 entre els membres del Vila-real B, l’afectació al filial groguet és considerada com a brot.

D’aquesta manera, els dos clubs resten a l’espera de conèixer la nova data per disputar el partit. Serà «tan aviat com s’acreditin totes les circumstàncies que permetin la disputa del mateix».

El Vila-real B, que va perdre el darrer partit amb el Sant Fernando (0-3), és el líder del grup 2 de la Primera RFEF. Mentre que el Costa Brava segueix capficat en la lluita per la salvació. Els blaugranes són penúltims amb 17 punts i, malgrat la derrota de diumenge passat al camp de l’Atlètic Balears (1-0), s’aferraran fins al final a les opcions per aconseguir-ho. El calendari, però, no dona treva. Després de descansar aquest cap de setmana i pendents de recuperar l’enfrontament contra el Vila-real B, els d’Òscar Álvarez visitaran el Linense el dissabte de la setmana que ve. Els següent rival serà el Castelló i tot seguit afrontaran un duel directe en la lluita per la permanència davant el Sabadell a la Nova Creu Alta i el filial del Betis, que és cuer de la categoria i no aixeca el cap.