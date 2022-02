Dos dies després de derrotar el Bayern alemany al Palau Blaugrana per un ajustat 71-66, el Barça repeteix escenari aquesta nit (21 hores) per enfrontar-se, també a l’Eurolliga, al Panathinaikos grec. El conjunt català és ara mateix el segon classificat en aquesta competició, amb un balanç de 18 victòries i 5 derrotes i només superat pel Reial Madrid (18-3). A més, encadena quatre victòries consecutives, comptant també les seves últimes actuacions a la Lliga. Pitjor li van les coses al Panathinaikos, que només ha guanyatuna de les últimes cinc jornades a Europa, on presenta un registre força pobre: 5-16. Nedovic i Papapetrou estan descartats. Sanli, amb coronavirus, serà baixa. Tampoc estaran disponibles Higgins, Abrines i Oriola.