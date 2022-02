No hi havia marge d’error a la pista del cuer, i l’Uni no hi va fallar. El triomf convincent i relativament plàcid davant l’Arka Gdynia té el regal de mantenir les gironines vives a l’Eurolliga fins el darrer partit i, a més a més, assegura un premi de consolació prou llaminer com és el de tenir assegurat el bitllet per a l’Eurocup, la segona competició continental. Més que el partit en sí, que tampoc és que tingués massa història, la jornada europea va servir per aclarir molt el grup B. Fenerbahçe, Sopron (tot i perdre a Landes) i Kursk (tot i caure amb les turques) ja són a quarts de final. I la darrera plaça és només cosa de dos: si l’Schio guanya el partit pendent que li queda amb el Fenerbahçe se l’enduran les italianes. Si perden, i l’Spar Girona tomba el Landes a Fontajau el dia 23 de febrer en l’altre duel ajornat, serà l’equip d’Alfred Julbe el qui passi ronda. Això sí, en quart lloc, i amb el temible Ekaterinburg com a rival.

L’Uni va saber resoldre ahir a Polònia un partit sense gaire història, sobretot quan al segon quart va trobar més fluïdesa ofensiva i va aconseguir endurir la defensa. Burke (13 punts al descans amb 3/3 en triples) va ser el millor remei per atacar la defensa de l’Arka Gdynia. Les gironines van arribar a guanyar de 14 (24-38) després de dues pilotes recuperades de Drammeh i la nord-americana, i van acabar tancant la primera meitat 10 amunt (31-41). Reisingerova va aparèixer a l’inici de la segona part, amb els seus sis punts en tot el partit gairebé seguits al tercer quart. Entre això i una antiesportiva de Gustafson, el pal de paller que va mantenir amb vida les locals, sobre Laia Palau, l’Spar Girona va recuperar els 14 punts de màxim avantatge (34-48), que van passar a ser ja 16 amb una cistella de Gardner a 4 minuts del final d’aquest parcial. Era el moment de trencar-ho definitivament i Araújo, amb un triple, va situar un concloent 38-57. De tota manera, l’Arka Gdynia va protagonitzar una tímida reacció per tancar el quart a 13 de les gironines (48-61) després d’un bàsquet de Bertsch. No hi va haver motius per patir. Era un partit entre un equip que no s’hi jugava res, les poloneses, i un altre, l’Spar Girona, quobligat a guanyar per seguir somiant. L’Uni va arrencar el parcial definitiu tornant als 17 d’avantatge (50-67) amb una cistella d’Araújo, que en un tres i no res van ser 22 (50-72) amb un triple de Drammeh a 6:45. L’Arka Gdynia va aturar el partit amb un temps mort però l’equip polonès, molt precipitat, amb prou feines oferia arguments més enllà de Gustafson. Amb el partit a la butxaca l’Uni s’ha encallat en atac i va perdonar, com deia Laura Antoja als vestidors, un marcador més ampli. Tampoc calia fer sang, perquè l’objectiu de seguir vives a l’Eurolliga ja s’havia aconseguit. Ara tot passa pel Fenerbahçe-Schio del dia 19. Si les italianes guanyen, Girona a l’Eurocup. Si perden, guanyant el Landes el dia 23 l’Uni serà a quarts de l’Eurolliga.