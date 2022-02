Les lesions són freqüents al futbol. Mai són benvingudes i sempre són un entrebanc per a l’equip que les pateix. El pitjor que pot passar, però, és haver de conviure amb incomptables baixes durant gairebé tota la temporada com li passa al Figueres. Fins a 11 va arribar a tenir-ne Moisés Hurtado en el partit contra el Sant Andreu (1-2). És la pitjor xifra, encara que amb l’inici del 2022 la cosa no és que hagi millorat gaire. Més aviat el contrari perquè molts dels jugadors que ha perdut no podran reaparèixer abans que acabi el curs. A dia d’avui el tècnic no disposa d’Urri, Pol Blay, Pol Tarrenchs, Maynau, Bastidas, Carlos García, Jose ni Rami. El migcampista gironí va ser l’últim en caure. Segons va explicar ahir el club, té una ruptura en el lligament encreuat posterior del genoll dret i s’estima que el temps de baixa sigui de tres a quatre mesos.

«Com temíem, s’han confirmat els pitjors pronòstics amb Rami. Portem força temps amb un número de baixes que no és normal. Ja no només per Covid com els passa a tots els equips, sinó que són de llarga durada i lesions estranyes com una fissura de costelles, cops, malalties... Anem trampejant com podem perquè tenim una plantilla àmplia, però hem perdut peces importants, que tenen experiència a la categoria, i són difícils de suplir», explica Hurtado.

Per a l’entrenador del Figueres que, excepte «moments puntuals», mai s’havia trobat en una situació similar, no hi ha una causa que expliqui tantes baixes. «És un aspecte multifactorial. El camp no ajuda perquè està molt dur i està malament, tot i que es deu a més coses. Estrès, la intensitat dels entrenaments, l’ofici dels jugadors joves que no saben escoltar el seu cos per regular-se en situacions que cal tenir el fre de mà posat... L’estat anímic per la pandèmia també afecta», comenta. Com que «a cada partit en cauen dos o tres», Hurtado diu que «hem hagut de canviar les càrregues de la preparació i alleugerar el treball perquè la disponibilitat és molt important ara mateix». «A vegades ens pot portar a exprimir el jugador i no fer la recuperació que toca. Anem amb molt de compte», afegeix.

Els juvenils estan tenint un pes important. Des del novembre, el tècnic en crida com a mínim dos cada setmana. «Estan a un gran nivell, però no volem exigir a ningú. Necessitem que els juvenils estiguin al 100% perquè competir a Tercera no és el mateix que a Nacional», apunta. Ha donat descans a Khalid, que a l’estiu anirà al Granada, perquè arrossegava una capsulitis i «hem de mirar pel seu futur». Arran de les baixes, el Figueres no està obtenint els resultats esperats: «És complicat, però hem d’adaptar-nos. Ja no hi ha temps per proves. Hem de millorar i canviar coses perquè perdre per la mínima no ens soluciona res».