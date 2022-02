La màgia, per a David Copperfield o Harry Potter. Dels pocs que, si s’ho proposen, poden fer desaparèixer a algú. Impossible per a la resta de mortals. Així que d’invisible en té ben poc Mike Amius, d’allò més corpulent i amb una mica més de dos metres d’alçada és fàcil trobar-se’l per La Bisbal. Entrenant, sempre que pot. A la pista i al gimnàs. O passejant, si té una estona, per desconnectar una mica. Està ben lluny de casa, a un munt de quilòmetres i si ha viatjat fins aquí, una terra que li era del tot desconeguda, havia sigut per jugar a bàsquet. Per competir, sobretot. Però passat un mes i mig, encara no s’ha estrenat. I el més greu és que no hi ha una data per al seu debut. Fitxat a mitjan desembre per donar un cop de mà i provocar un salt de qualitat a un equip que està signant una gran temporada a EBA, el cas és que a dia d’avui encara no se l’ha pogut inscriure. Problemes burocràtics en tenen la culpa. La desesperació del club va en augment a mesura que avança el calendari sobretot si es té en compte que el dia 28 d’aquest mateix mes de febrer es tanca el termini de fitxatges. I si no s’ha tramitat abans la seva alta, Mike Amius ja no podrà jugar aquesta temporada.

Windy City Bulls i Western Carolina al seu país; el Feurs, a França. I després, salt al Círculo Gijón de LEB Plata. Hi va jugar només set partits, perquè va aparèixer la pandèmia, el confinament i tot el que va venir després. Però suficient per haver trepitjat Espanya, on hi va residir durant un temps, encara que no massa. Ara bé, la documentació que així ho hauria d’acreditar no ha aparegut i s’acabaria optant per una altra via. Perquè Amius pugui per tant competir, va acabar reclamant un visat d’estudiant. Es va posar en marxa la maquinària per sol·licitar-lo, però el seu expedient, en un primer moment a la Subdelegació del Govern a Girona, ha acabat viatjant fins a Barcelona, el que multiplica el temps d’espera. Cap aquí, i cap allà. Els plans inicials del club han quedat del tot trastocats i ningú sap quan es podrà comptar amb el jugador. Si avui, la setmana vinent o mai. En el cas que s’acabi cantant victòria en el termini establert, això sí, Amius haurà vingut fins aquí per jugar ben pocs partits. Perquè el temps passa i les oportunitats de debutar es van exhaurint, amb la competició avançant mica en mica cap al seu desenllaç.

Ell, mentrestant, no perd l’esperança. En comptes de llançar la tovallola i d’haver fet les maletes per tornar cap a casa, ha decidit integrar-se i mantenir-se en forma. Entrena sota les ordres de Cesc Senpau, amb els seus companys, i també s’exercita amb el filial. O si no, penca al gimnàs. El que sigui per no perdre el to físic tot esperant veure la llum, més aviat que no pas tard. Dissabte, en el derbi contra el Bàsquet Girona B, encara no es podrà vestir de curt. Això sí, si la cosa s’allarga, potser caldrà prendre una decisió i obrir-li la porta de sortida. S’ha parlat amb Amius més d’una vegada. En el seu dia va encaixar el cop com va poder i ara fa de la paciència la seva millor virtut.

Un problema rere l’altre

Nou victòries i només tres derrotes, amb algun partit pendent, és el balanç del Bisbal. Bon registre per a un equip amb ben poca experiència a la categoria i al que li ha tocat batallar contra un bon grapat de contratemps. Si ara pateix l’inimaginable per inscriure el seu últim fitxatge, va viure una situació surrealista el passat mes de setembre, quan es va quedar amb un pam de nas tot esperant Amir Warnock. El nord-americà, compromès des de feia setmanes, va decidir a última hora i sense que ningú s’ho esperés, quedar-se als Estats Units. Un revés que va venir acompanyat d’unes explicacions «incomprensibles» i alhora «injustificables», segons es va dir llavors des del club. Sense ell, a la plantilla li faltava una peça interior que, mesos després, s’acabaria trobant amb Amius, un jugador que tot i això encara no pot competir. Veure per creure.