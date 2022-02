Acaba de pujar a Primera, però això no impedeix que el Rayo Vallecano estigui protagonitzant una temporada històrica. No només lluita per classificar-se per a una competició europea, sinó que ahir va atrapar les semifinals de la Copa del Rei per segona vegada i ho fa quatre dècades més tard de l’única participació que apareix en el seu currículum. El botxí del Girona en l’últim play-off d’ascens va desempallegar-se del Mallorca a l’estadi de Vallecas (1-0) gràcies a un solitari gol d’Óscar Trejo des del punt de penal poc abans d’arribar-se al temps de descans.

El Rayo ja és a semifinals, on també hi ha arribat el València de Pepe Bordalás, que va suar de valent per superar el Cadis a Mestalla (2-1). Guedes va obrir la llauna, Lucas Pérez va igualar des dels onze metres a la represa i va decidir Hugo Duro, a uns minuts del desenllaç. Avui es completen els quarts de final i el sorteig per a la propera ronda se celebrarà demà.