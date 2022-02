Ara sí. Tot i que encara li manquen cinc partits per jugar d’aquesta primera fase, el Sarrià ja sap que matemàticament es veurà condemnat a jugar la fase de descens de la Divisió de Plata. Ahir, els de Josep Espar van caure contra el Màlaga (27-31), en el partit ajornat de la jornada 8.

Un pavelló buit fa mal als ulls. La UES encara arrossega una sanció que no li permet acollir públic. Això sí, entre les poques persones aplegades ahir a les graderies -jugadors que no podien jugar i personal del club- hi havia un convidat de luxe: Jordi Ribera. El seleccionador espanyol ja ha tornat de Budapest després d’haver aconseguit la plata en l’Europeu i ahir no es va voler perdre el partit de l’equip del seu poble natal. En tot cas, i sense l’escalf de la seva gent -i amb molt pocs efectius a causa de sancions i lesions-, el Sarrià va entrar molt fred al partit i un parcial inicial d’1-8 en els primers 10 minuts el va condemnar. De fet, els andalusos van arribar a dominar d’11 en l’inici de la segona meitat (14-25). El Sarrià, al final, va maquillar-ho de la mà d’un immens Aleix Toro sota pals i es va arribar a posar a quatre en les acaballes (27-31), tot i que mai va tenir cap opció de victòria.