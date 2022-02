El davanter Pierre-Emerick Aubameyang va explicat ahir, en la seva presentació com a nou jugador del Barcelona, que es veu «molts anys jugant» en l’equip blaugrana, malgrat que el contracte que ha signat fins a juny del 2025 té una opció de sortida dos anys abans, el 2023.

«Estar molts anys aquí és el que espero i el que somnio», va afegir el jugador natural de Gabon, la clàusula del qual de rescissió ascendeix fins als 100 milions d’euros.

El jugador procedent de l’Arsenal que dirigeix Mikel Arteta, amb qui va admetre que la seva relació no va finalitzar de la millor manera, es va definir «com un davanter ràpid» i espera «ajudar l’equip amb molts gols», tot i que no es va atrevir a pronosticar una xifra. Amb 32 anys, ha disputat 15 partits amb l’Arsenal aquest curs, en els que ha marcat quatre gols i ha donat una assistència. Però la pèrdua de confiança per part del tècnic ha provocat que no jugui un partit des del 6 de desembre.

De tota manera, el davanter, que es va fer soci del Barça, va dir que està «preparat per tornar a jugar» al més aviat possible, de manera que podria debutar aquest diumenge contra l’Atlètic de Madrid al Camp Nou si Xavi Hernández ho considera oportú.

Precisament, Aubameyang va admetre haver parlat amb l’entrenador, qui el veu «jugant de nou», però va confessar també que si se li ho demana, «no hi haurà problema» per fer-ho a la banda.

L’atacant africà també va parlat sobre Ousmane Dembélé, amb qui comparteix amistat des que van coincidir al Dortmund. En les últimes setmanes, el francès està passant per una situació complicada després de no acceptar l’oferta de renovació del club i les sortides que se li van oferir en l’últim mercat d’hivern. «L’Ousmane (Dembélé) s’està entrenant molt bé i com a amic seu espero que el club i ell trobin una solució. És un jugador fantàstic, però no puc decidir jo sobre aquesta situació», va dir Aubameyang.

El president Joan Laporta es va desfer en elogis cap a la nova incorporació: «Ha mostrat les seves ganes de venir a jugar al Barça i per a nosaltres això és fonamental, estem molt contents tant la meva junta com jo. Volem que compleixi tot el contracte».