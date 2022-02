La darrera setmana de març, la Fonteta de Sant Lluís de València acollirà la Copa de la Reina d’aquest 2022. Amb el bitllet assegurat des de fa temps per l’Uni, sis clubs més també hi tenen garantida la participació: Perfumerías Avenida, València, Cadí La Seu, Gernika, Estudiantes i IDK Euskotren. El darrer bitllet serà aquest vespre per al Casademont Saragossa. Les aragoneses són vuitenes amb la classificació virtualment garantida. Només podrien quedar-ne fora en l’hipotètic cas que avui l’Araski superi el València per 75 punts . Si el València guanya o perd per menys de 4 punts traurà a l’Uni la segona posició.